Jerome Powell Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La notizia segna un momento di attenzione sulle attività e decisioni della banca centrale americana. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni che hanno portato all'apertura dell'indagine, che potrebbe avere implicazioni sul ruolo e sulla credibilità della Federal Reserve.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un' indagine nei confronti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. L'inchiesta riguarda la ristrutturazione degli edifici della Fed, un progetto da 2,5 miliardi di dollari che quest'estate il presidente Usa Donald Trump ha definito eccessivo. Lo riporta il New York Times. "Si tratta di stabilire se la Fed sarà in grado di continuare a fissare i tassi di interesse in base alle condizioni economiche, o se invece la politica monetaria sarà guidata da pressioni politiche o intimidazioni ", ha affermato in un videomessaggio Powell, secondo cui la minaccia di un'incriminazione penale è un "pretesto" per minare l'indipendenza della Banca centrale statunitense nella definizione dei tassi di interesse.

