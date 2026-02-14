L' Us Città di Fasano cerca subito il riscatto | sfida in casa contro la Virtus Francavilla

L'Us Città di Fasano affronta la Virtus Francavilla domani alle 14:30 al “Vito Curlo” dopo la sconfitta di Nardò, che ha lasciato il team con l’amaro in bocca. La squadra cerca subito di rialzarsi e dimostrare il suo valore in casa. La partita rappresenta un’opportunità per i padroni di casa di rispondere alla recente battuta d’arresto e mettere punti importanti in classifica.

Al "Vito Curlo" il match valido per la 24esima giornata della Serie D-Girone H. I padroni di casa vengono da una sconfitta contro Nardò, gli ospiti cercano di risollevare una classifica al di sotto delle aspettative Massimo il rispetto per la formazione francavillese da parte del tecnico Pasquale Padalino, che dichiara: “La Virtus Francavilla è una squadra che ha un'ottima organizzazione di gioco e che può vantare atleti forti, che, come i nostri possono fare la differenza. Noi dobbiamo approcciare nella maniera migliore, non solo nell'atteggiamento, ma anche nella continuità che bisogna dare alla partita stessa, sia in fase di possesso che di non possesso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

L’Us Città di Fasano torna in campo al “Vito Curlo” per la terza giornata di ritorno del girone H di Serie D.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calcio, 24^ giornata della Serie D-Girone H, l’US Città di Fasano ospita la Virtus Francavilla per il pronto riscatto; L’US Città di Fasano in scena a Nardò; Pontedera, altra svolta: esonerato mister Simone Banchieri; Us Città di Fasano, è sfida alla Virtus Francavilla degli ex.

Us Città di Fasano, è sfida alla Virtus Francavilla degli exFASANO – Dopo la disfatta di Nardò, il Fasano è a caccia di riscatto. Nulla è ancora perduto, tuttavia sarà necessario riprendere immediatamente il rolino di ... osservatoriooggi.it

Trasferta amara in terra salentina per l’Us Città di Fasano, sconfitto per 3-0Sesta giornata di ritorno della Serie D-Girone H. Domenica prossima sfida interna al Vito Curlo contro la Virtus Francavilla ... today.it

Le parole di Bianchini in vista della prossima sfida contro la Virtus Francavilla facebook

. @GenoaCFC, ufficiale l’arrivo del terzino classe 2007 Latif Ouedraogo dalla Virtus Francavilla tinyurl.com/4rt2bhzp x.com