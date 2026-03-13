Un passeggero ha provocato scompiglio sul Flixbus diretto a Torino, a Lampugnano, urlando e minacciando gli altri viaggiatori. Successivamente, ha aggredito alcuni agenti di polizia intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, causando momenti di paura tra i passeggeri presenti a bordo.

Milano, 13 marzo 2026 – Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, a bordo di un pullman diretto a Torino. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 al terminal di Lampugnano. A far scattare l’intervento degli agenti della polizia locale sono state le segnalazioni di alcune persone, passeggeri spaventati che si trovano a bordo del mezzo in partenza per la città piemontese. Il gruppo di persone è sceso repentinamente dal pullman e ha segnalato agli agenti dell’Unità territoriale 8, presenti in zona, quanto stava accadendo. Le segnalazioni dei passeggeri . In base a quanto riferito dai passeggeri ”in fuga” un uomo italiano in forte stato di agitazione stava seminando il panico, urlando e minacciando gli altri malcapitati viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urla e minacce agli altri viaggiatori: passeggero semina il panico sul Flixbus a Lampugnano. Poi picchia i ghisa

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