Nel primo pomeriggio di oggi, presso il terminal di Lampugnano, un giovane, figlio di un noto esponente di un clan romano, ha iniziato a urlare e minacciare altri viaggiatori, creando scompiglio tra la folla. Dopo aver rivolto insulti, ha aggredito alcuni agenti di polizia intervenuti per calmare la situazione, colpendoli con calci e pugni. La scena si è protratta per alcuni minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Milano, 13 marzo 2026 – Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, presso il terminal di Lampugnano. A far scattare l’intervento degli agenti della polizia locale sono state le segnalazioni di alcune persone, passeggeri spaventati, che si trovano a bordo alla piazzola del Flixbus dove c’era un pullman in partenza per Torino. Il gruppo di persone è sceso repentinamente dal mezzo e ha riferito agli agenti dell’Unità territoriale 8, presenti in zona, quanto stava accadendo. Le segnalazioni dei passeggeri . In base a quanto riferito dai passeggeri "in fuga” un uomo italiano in forte stato di agitazione stava seminando il panico, urlando e minacciando gli altri malcapitati viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urla e minacce agli altri viaggiatori: figlio di un esponente del clan dei Casamonica semina il panico a Lampugnano. Poi picchia i ghisa

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