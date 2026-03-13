Urbanistica il fronte Tar | sull’edilizia 305 ricorsi Chiariti i confini della ristrutturazione

Il tribunale amministrativo regionale ha ricevuto 305 ricorsi relativi a questioni di edilizia, con particolare attenzione ai confini tra ristrutturazione e demolizione con ricostruzione. La discussione si concentra sulla definizione di queste categorie e su come vengono interpretate nelle pratiche urbanistiche. La questione, oggetto di approfondimenti giudiziari, coinvolge l’ambito delle decisioni assunte nelle pratiche di edilizia e ristrutturazione.

Milano, 14 marzo 2026 - Sulla qualificazione degli interventi “come ristrutturazione e demo-ricostruzione”, questione al centro della serie di inchieste della Procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica, “l’interesse anche all’esterno verso le decisioni del Tar è percepibile”. Una materia complessa finita al centro di giudizi del Tribunale amministrativo regionale della Lombardi a, chiamato a dirimere una serie di contenziosi sui titoli edilizi che vedono coinvolti C omune, imprese e residenti. Il presidente del Tar della Lombardia, Marco Buricelli, nella sua relazione in occasione dell’anno giudiziario evidenzia l’aumento del 50% dei ricorsi nel 2025 rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, il fronte Tar: sull’edilizia 305 ricorsi. “Chiariti i confini della ristrutturazione” Articoli correlati Leggi anche: Edilizia, il Comune si adegua ai pm e si ritrova con settanta ricorsi al Tar Urbanistica, 70 ricorsi al Tar contro le nuove regole di Milano. Ma anche 30 piani attuativi già presentatiSono circa 70 i ricorsi al Tar presentati dai costruttori contro le recenti delibere del Comune di Milano sull'urbanistica per rimediare a... Aggiornamenti e notizie su Urbanistica il fronte Tar sull'edilizia... Temi più discussi: Urbanistica, non solo inchieste: il Comune alle prese con 70 ricorsi contro le nuove norme (più restrittive); Urbanistica a Milano, il Tar dà ragione al Comune: Giusto adeguarsi alla Procura. Un rebus sempre più intricato; Sentenza del Tar sull’ex ippodromo delle Mulina; Ai Tigli, scontro legale in Consiglio di Stato per il piano urbanistico. Urbanistica a Milano, il Tar dà ragione al Comune: Giusto adeguarsi alla Procura. Un rebus sempre più intricatoI giudici amministrativi promuovono la linea prudenziale di Palazzo Marino dopo le indagini della Procura. Intanto si moltiplicano i ricorsi e restano aperti i fronti giudiziari e amministrativi ... affaritaliani.it Urbanistica, il Comune vince al Tar: no al ricorso dei privati per la torre a LambratePer i giudici amministrativi ha fatto bene il Comune ad adeguarsi alla linea della procura, approvando le nuove regole sui permessi per costruire. Ora ... milano.repubblica.it Entro fine 2026 partirà la manutenzione di due plessi dell'ex residence, ma la partita più grossa si gioca con l'Urbanistica - facebook.com facebook Le indagini su diversi dossier: urbanistica, fondi per Milano–Cortina e la possibile vendita di San Siro #Milano #12marzo2026 #Cortedeiconti #Dannierariali x.com