Urbanistica il fronte Tar | sull’edilizia 305 ricorsi Chiariti i confini della ristrutturazione

Da ilgiorno.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale amministrativo regionale ha ricevuto 305 ricorsi relativi a questioni di edilizia, con particolare attenzione ai confini tra ristrutturazione e demolizione con ricostruzione. La discussione si concentra sulla definizione di queste categorie e su come vengono interpretate nelle pratiche urbanistiche. La questione, oggetto di approfondimenti giudiziari, coinvolge l’ambito delle decisioni assunte nelle pratiche di edilizia e ristrutturazione.

Milano, 14 marzo 2026 - Sulla qualificazione degli interventi “come ristrutturazione e demo-ricostruzione”, questione al centro della serie di inchieste della Procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica, “l’interesse anche all’esterno verso le decisioni del Tar è percepibile”. Una materia complessa finita al centro di giudizi del Tribunale amministrativo regionale della Lombardi a, chiamato a dirimere una serie di contenziosi sui titoli edilizi che vedono coinvolti C omune, imprese e residenti. Il presidente del Tar della Lombardia, Marco Buricelli, nella sua relazione in occasione dell’anno giudiziario evidenzia l’aumento del 50% dei ricorsi nel 2025 rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Urbanistica, il fronte Tar: sull’edilizia 305 ricorsi. “Chiariti i confini della ristrutturazione”

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