Urbanistica a Lecce Salvemini attacca | Così si cancella il futuro della città

L’ex sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, torna a parlare e non le manda a dire. Questa mattina, ha criticato duramente chi ha approvato il nuovo Piano urbanistico generale, accusandoli di mettere a rischio il futuro della città. Salvemini ha detto che con questa decisione si cancellano le possibilità di crescita e sviluppo di Lecce, e invita a un ripensamento immediato. La polemica si apre nel momento in cui il piano ha già ottenuto tutti i via libera, ma l’ex primo cittadino non sembra disposto a lasciar correre.

