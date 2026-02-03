Urbanistica a Lecce Salvemini attacca | Così si cancella il futuro della città
L’ex sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, torna a parlare e non le manda a dire. Questa mattina, ha criticato duramente chi ha approvato il nuovo Piano urbanistico generale, accusandoli di mettere a rischio il futuro della città. Salvemini ha detto che con questa decisione si cancellano le possibilità di crescita e sviluppo di Lecce, e invita a un ripensamento immediato. La polemica si apre nel momento in cui il piano ha già ottenuto tutti i via libera, ma l’ex primo cittadino non sembra disposto a lasciar correre.
LECCE – L’ex sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, lancia questa mattina un duro atto d’accusa, diretto e senza troppi giri di parole, contro che avrebbero dovuto valutare la compatibilità fra la proposta di Piano urbanistico generale, per come redatta e già validata con tutti i nulla osta degli.🔗 Leggi su Lecceprima.it
