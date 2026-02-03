Il Club Nautico Rimini a Pescare Show uno spazio dedicato al mare alla pesca sportiva e alla formazione

Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con uno stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198. La manifestazione si concentra sul mare, sulla pesca sportiva e sulla formazione, e il club ha deciso di partecipare per mostrare le proprie attività e conoscere gli appassionati.

Approfondimenti su Club Nautico Rimini Nasce "Fantoni Extra", uno spazio per gli studenti dedicato alla sperimentazione, alla formazione e alle relazioni A Montevarchi uno spazio dedicato alla cooperazione nel nome di Lucia Verdi A Montevarchi, la Fondazione Giovanni Paolo II apre un nuovo spazio dedicato alla cooperazione, intitolato a Lucia Verdi.

