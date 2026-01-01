Gli studenti tornano a Uno mattina in famiglia Ecco quando seguirli in tv
Gli studenti delle scuole cortonesi tornano in onda su Rai Uno con la trasmissione
Le scuole cortonesi tornano in onda su Rai Uno, grazie alla trasmissione Uno mattina in famiglia. Sabato 3 gennaio intorno alle ore 10 sarà trasmesso il servizio realizzato dal regista Andrea Rispoli per la trasmissione condotta da Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la cura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Mentre i fuochi pirotecnici tornano a diffondersi nonostante i divieti in molti comuni, cresce l’attenzione sui rischi legati ai botti illegali. Nei giorni scorsi siamo stati all’Istituto scolastico Busciolano di Potenza, dove i carabinieri hanno incontrato gli studenti per un - facebook.com facebook
