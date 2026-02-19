Università di Salerno | Terza Missione un ponte tra l’Ateneo e il territorio

L’Università di Salerno ha lanciato una nuova iniziativa per rafforzare i rapporti con il territorio. La causa è la volontà di creare un collegamento diretto tra ricerca, startup e imprese locali. L’ateneo ha avviato un progetto che coinvolge aziende e istituzioni per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. Un esempio concreto è la collaborazione con startup del territorio per promuovere tecnologie green. Questa strategia punta a rendere il Mezzogiorno più attivo e competitivo nel panorama nazionale.

La nuova vision strategica dell'Ateneo: un network tra ricerca, start-up, aziende e istituzioni al servizio della società e dell'imprenditoria innovativa per un Mezzogiorno più competitivo. Un " ecosistema della conoscenza " al servizio del territorio, della società e dell'imprenditoria innovativa: l' Università degli Studi di Salerno delinea i nuovi indirizzi strategici e gli obiettivi nell'ambito delle attività di Terza Missione. Un Campus all'avanguardia che intende interagire e connettersi con le comunità e le imprese, mettendo a disposizione le proprie competenze e la ricerca scientifica sviluppata in tutti i Dipartimenti di Ateneo, per generare crescita economica e sociale nei contesti territoriali di riferimento, in particolare le province di Salerno ed Avellino, per aprirsi all'intera Regione Campania.