Università di Salerno Vasco Rossi verso il titolo di dottore honoris causa

L’Università degli Studi di Salerno ha annunciato che conferirà a Vasco Rossi il titolo di dottore honoris causa. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi e rappresenta un riconoscimento ufficiale per la carriera musicale del cantautore. La decisione è stata comunicata dall’ateneo, che ha scelto di celebrare il suo percorso artistico con questa onorificenza.

L' Università degli Studi di Salerno si prepara a rendere omaggio a una delle figure più iconiche della musica italiana. Vasco Rossi, infatti, potrebbe ricevere il titolo di dottore honoris causa in "Politica e Comunicazione – Policom", al termine di un percorso istituzionale già avviato all'interno dell'Ateneo. La proposta è stata approvata all'unanimità dal collegio dei docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, segnando un primo passaggio importante verso il riconoscimento ufficiale. Per diventare concreta, tuttavia, sarà necessario anche il via libera del Senato Accademico. Alla base della candidatura c'è una motivazione che mette in evidenza il ruolo culturale e comunicativo del rocker di Zocca nel panorama italiano contemporaneo.