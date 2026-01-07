Protestano gli addetti ai call center del mondo Enel | Con l' Intelligenza artificiale attività ridotta del 40%
Gli addetti ai call center di Enel protestano contro l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle loro attività, che si sono ridotte del 40%. Venerdì 9 gennaio, alle 9.30, si terrà un sit-in davanti alla sede centrale di Enel in via Marchese di Villabianca, 121, in concomitanza con lo sciopero nazionale delle attività di customer care promosso da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. La manifestazione mira a richiamare attenzione sulle condizioni dei lavor
Venerdì 9 gennaio, alle ore 9.30,sit-in di protesta davanti alla sede centrale Enel, in via Marchese di Villabianca, 121, in occasione dello sciopero nazionale delle attività di customer-care riconducibili al “mondo Enel” proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.Il territorio palermitano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
