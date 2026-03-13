Durante un concerto di Achille Lauro, un’altra persona con disabilità non è riuscita ad entrare all’evento. La testimonianza arriva da chi era presente e descrive le difficoltà incontrate nel tentativo di accedere. L’episodio si aggiunge a una serie di casi in cui le barriere architettoniche o le procedure insufficienti impediscono a persone con disabilità di partecipare agli eventi pubblici.

Come ricorderete, uno dei tanti temi che mi sta a cuore è l’accessibilità ai concerti per le persone con disabilità, tanto che il 18 maggio 2022, attraverso il mio blog ho lanciato l’iniziativa “Raccontami il tuo evento” proprio per dare voce alle difficoltà che le persone disabili incontrano nell’acquisto dei biglietti e alle relative criticità inerenti alle aree a loro riservate. Riporto la testimonianza della presidentessa di Entusiasmabili APS Graziella Saverino su quanto le è successo al concerto di Achille Lauro il 7 marzo scorso al Palalottomatica di Roma: “Mi chiamo Graziella Saverino, sono presidentessa di Entusiasmabili APS e cantautrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’altra persona disabile non è stata fatta entrare a un evento: la testimonianza dal concerto di Achille Lauro

