Una volpe entra nella tana dei lupi e attacca i cuccioli il video della predazione documentata per la prima volta

Una volpe è stata ripresa per la prima volta mentre entra nella tana di lupi e attacca un cucciolo. Le immagini sono state catturate da alcune foto trappole installate nella residenza presidenziale di Castelporziano, vicino Roma. Il video documenta un episodio di predazione in un ambiente naturale e rappresenta un evento raro nel suo genere. La registrazione è stata resa nota di recente.

Per la prima volta in assoluto grazie ad alcune foto trappole piazzate nella residenza presidenziale di Castelporziano, vicino Roma, è stato ripresa una volpe che si introduce in una tana di lupi e attacca un cucciolo. I ricercatori: "Comportamento probabilmente opportunistico e non dovuto alla mancanza di altra preda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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