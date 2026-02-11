Senza consenso è violenza | Avs scende in piazza contro il Ddl Bongiorno

Nella giornata di domenica, avvocati e attivisti si sono riuniti in piazza a Forlì per protestare contro il Ddl Bongiorno. Hanno manifestato per dire no alla violenza senza consenso e chiedere una legge più chiara sui diritti delle donne. La mobilitazione è stata promossa dall’Avs e dall’Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno deciso di scendere in strada per far sentire la loro voce. La piazza si è riempita di persone, cartelli e slogan contro una proposta di legge che, secondo i manifestanti, rischia di

Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena, nella giornata di domenica 15 febbraio, scenderà nelle piazze in supporto alla mobilitazione organizzata da Di.Re - Donne in rete contro la violenza e numerose realtà femministe e transfemministe "contro il vergognoso Ddl Bongiorno: un disegno di legge che.

