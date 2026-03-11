Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina fratello racconta la violenza di Santino Bonfiglio | 7 costole rotte

Il fratello di Daniela Zinnanti ha raccontato che il sospettato, Santino Bonfiglio, avrebbe causato sette costole rotte alla vittima durante un episodio di violenza. La donna è stata uccisa a Messina e l’uomo è ora sotto indagine. La testimonianza del familiare descrive dettagliatamente le aggressioni subite da Daniela prima del tragico epilogo.

Sono emersi nuovi dettagli sul caso del femminicidio a Messina di Daniela Zinnanti, uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio. Il fratello della vittima ha raccontato che la donna aveva deciso di chiudere definitivamente i rapporti col suo assassino "dopo che l'aveva mandata all'ospedale con 7 costole rotte". Lo sfogo del fratello di Daniela Zinnanti Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina: cos'è successo Femminicidio Daniela Zinnanti: Santino Bonfiglio ha confessato Lo sfogo del fratello di Daniela Zinnanti Roberto Zinnanti, fratello di Daniela Zinnanti, uccisa a 50 anni dall'ex compagno Santino Bonfiglio a Messina, ha rilasciato dopo il femminicidio alcune dichiarazioni riportate dall'agenzia ANSA.