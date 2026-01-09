E’ morto il professor Donzelli una vita intera dedicata alla salute dei bambini

È deceduto il professor Gianpaolo Donzelli, ex presidente della Fondazione Meyer, all’età di 78 anni. Figura di rilievo nel campo della pediatria, ha dedicato la sua carriera alla tutela e al miglioramento della salute dei bambini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore sanitario e per la comunità scientifica.

Firenze, 9 gennaio 2026 – E' morto il professor Gianpaolo Donzelli, ex presidente della Fondazione Meyer: è scomparso giovedì sera a 78 anni. Originario di Rovigo, dove nacque nel 1947, Donzelli si laureò in Medicina all'Università di Bologna e si specializzò in Clinica pediatrica all'Università di Firenze. Al Meyer dal 1973 al 1975, al pronto soccorso, visse un'importante esperienza dal 1975 al 1977 quando andò a dirigere la clinica pediatrica dell'ospedale di Tosamaganga in Tanzania. Dal 1978 al 1981 fu ricercatore al Cnr, dal 1982 al 2018 prima ricercatore e poi professore alla facoltà di Medicina dell'Università di Firenze.

