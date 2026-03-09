Un’Amicizia Spericolata al via a Bologna le riprese dell’esordio alla regia di Giacomo Mazzariol

A Bologna sono cominciate le riprese di “Un’Amicizia Spericolata”, il primo film diretto da Giacomo Mazzariol, autore del bestseller “Mio fratello rincorre i dinosauri”. La produzione si svolge nel capoluogo emiliano, con il regista coinvolto nel progetto fin dalle prime fasi. La lavorazione è ora in corso, coinvolgendo diverse location della città.

Sono iniziate a Bologna le riprese di “Un’Amicizia Spericolata”, opera prima da regista di Giacomo Mazzariol, scrittore noto al grande pubblico per il romanzo di successo “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Il film, prodotto da Cine1 Italia con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, si presenta come un coming of age intenso e contemporaneo, ispirato alla vera storia della giornalista e attivista Elena Rasia. Il progetto si muove lungo il confine tra racconto di formazione, commedia generazionale e ritratto sociale, mettendo al centro l’incontro tra due ragazze molto diverse ma accomunate dal bisogno di trovare un posto nel mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

