Greta Rossetti ha appena terminato le riprese del suo primo film. L’ex gieffina ha deciso di fare il salto e ora si prepara a debuttare sul grande schermo. Le sue prime parole sono di soddisfazione e entusiasmo per questa nuova esperienza, che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Greta Rossetti, dal GF al set di un film: l’ex gieffina ha concluso le riprese per un film che segna una svolta. C’è un momento preciso, alla fine di ogni set, in cui il rumore si spegne. Le luci si abbassano, qualcuno applaude piano, e l’aria si riempie di quella strana miscela di stanchezza e felicità che solo il cinema sa creare. È lì che Greta Rossetti si è fermata, ha sorriso, e ha capito di aver appena chiuso un capitolo nuovo della sua storia. Il film è finito. Le riprese si sono concluse da poco, ma l’eco di questa esperienza sembra destinata a durare a lungo. Leggi anche Giulia Salemi: da concorrente a conduttrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Greta Rossetti esordisce come attrice: concluse le riprese del film. Le sue prime parole

Approfondimenti su Greta Rossetti

Marin Jelenic, sospettato del tragico episodio che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Greta Rossetti

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Ecco come ha replicato l'ex gieffinoSergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono innamorati nella Casa del GF e stando ad alcuni recenti rumors, sembra che tra loro ci sia aria di crisi. Sarà davvero così? Ecco cosa ha replicato l'ex ... comingsoon.it

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati?/ Josh Rossetti: Non è finita, mia madre prende in giroJosh Rossetti rompe il silenzio su Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: Non è finita, magari è un picco verso il basso La telenovela Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi prosegue dopo le voci dei giorni ... ilsussidiario.net

Greta Rossetti irrompe e smentisce: “Hanno creato un castello di sabbia” - facebook.com facebook