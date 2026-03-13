Una residente sulla vasca di prima pioggia dell' Aca in via Pepe | Non rispettati i tempi di lavorazione

Una residente di via Pepe segnala che i lavori sulla vasca di prima pioggia dell’Aca non sono stati completati nei tempi previsti. La donna chiede di correggere quanto pubblicato il 7 marzo, basandosi esclusivamente su una dichiarazione fornita dall’Aca. La sua richiesta si rivolge a chi ha diffuso l’informazione, evidenziando la discrepanza tra quanto scritto e la propria testimonianza.

«Vi chiedo di rettificare quanto da voi pubblicato il 7 marzo in base unicamente a una dichiarazione di Aca. Mi riferisco alla realizzazione di una vasca di prima pioggia in via Pepe». A scrivere è una nostra lettrice che tiene a criticare i tempi del cantiere dell'azienda comprensoriale acquedottistica davanti allo stadio Adriatico-Cornacchia. La cittadina prosegue: «Io abito alla fine di via Benedetto Croce, e vi posso garantire che non sono stati rispettati i tempi di lavorazione. La zona è stata chiusa a novembre 2024, con il cartello di inizio lavori entro dicembre e fine lavori marzo 2025. Constato quindi ben un anno di ritardo e posso garantirvi che, non solo non hanno mai lavorato di notte, ma sono stati mesi fermi con sospensione di lavori, per non so quale problema burocratico». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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