Liste d’attesa l’Ausl replica | Sulla specialistica ambulatoriale tempi rispettati entro i termini di legge

L'Ausl di Parma ha risposto alla Corte dei Conti, affermando che i tempi di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali sono rispettati entro i limiti previsti dalla legge. La replica arriva dopo le critiche rivolte alla gestione delle liste di attesa e alle presunte irregolarità nel rispetto delle tempistiche stabilite. La questione riguarda la puntualità delle prestazioni sanitarie fornite dall'ente pubblico.

L’azienda sanitaria di Parma risponde alle critiche sul proprio operato dopo la valutazione negativa della Corte dei Conti No mai è fatta attendere la replica dell'Ausl di Parma dopo la reprimenda della Corte dei Conti che aveva duramente criticato la sanità di Parma, responsabile di non rispettare i tempi di legge sulle liste di attesa. Nel lungo comunicato, di lello e: “Migliorano i dati sui tempi di attesa per la specialisticaambulatoriale rispetto al 2024. Le Aziende Sanitarie di Parma hanno grande rispetto delle difficoltà riscontrate dai cittadini per accedere a esami, visite e interventi. Al netto di ogni polemica edi ogni... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Liste d’attesa, Vignali diffida l’Ausl a riaprire le agende chiuse: "Situazione illegale". La replica: “Non esistono liste chiuse”“Ho inviato alle AUSL di Bologna e Parma la diffida ad esercitare il potere sostitutivo affinché riaprano le liste d’attesa chiuse".

Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Molte più prestazioni prima della pandemia". Replica l'Ausl“Prima della pandemia a Cesena le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni.

Liste d'attesa: le persone che aspettano (troppo) per una visita medica non sono diminuite, sono diventate invisibiliA 18 mesi dal decreto sulle liste d’attesa, l’analisi della Fondazione Gimbe dimostra l'esistenza di una lista d’attesa invisibile che spinge milioni di persone a pagare di tasca propria o, addiritt ... wired.it

Liste d'attesa, a febbraio anticipate 26mila prestazioniI risultati aggiornati del piano sperimentale di recupero di visite, esami e ricoveri: 17mila già eseguiti. Cala leggermente la quota di chi rifiuta di anticipare gli appuntamenti (27%) ... rainews.it

