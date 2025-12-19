L' Aca apre una vasca di prima pioggia in via Pepe da 3.000 metri cubi
Prosegue il lavoro dell'Aca, l'azienda acquedottistica pescarese, per migliorare la rete fognaria. Sono in partenza a Pescara, in via Pepe, i lavori di realizzazione di una vasca di prima pioggia interrata della capacità di 3.000 metri cubi, la cui conclusione è prevista entro la primavera del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Bacino d’innevamento a Livigno: sciate assicurate anche dopo le Olimpiadi, pronta la vasca idrica da 203mila metri cubi di acqua
Leggi anche: Inaugurata la vasca di laminazione del Molgora: 350mila metri cubi contro le alluvioni
Pescara, via Pepe: vasca di prima pioggia da 3.000 mc per ambiente e rete fognaria - 000 mc per ridurre l’impatto ambientale e tutelare la rete fognaria ... abruzzonews.eu
Le autorità francesi hanno dato il via libera al trasferimento delle orche del Maryland in un santuario. Dopo una vita trascorsa in una vasca angusta, per questi due cetacei si apre finalmente la possibilità di raggiungere il Whales Sanctuary Project, in Nuova Sc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.