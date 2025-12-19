L' Aca apre una vasca di prima pioggia in via Pepe da 3.000 metri cubi

Prosegue il lavoro dell'Aca, l'azienda acquedottistica pescarese, per migliorare la rete fognaria. Sono in partenza a Pescara, in via Pepe, i lavori di realizzazione di una vasca di prima pioggia interrata della capacità di 3.000 metri cubi, la cui conclusione è prevista entro la primavera del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

