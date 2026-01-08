Per la sfida tra Milan e Genoa, in programma per la 19ª giornata di Serie A 2025-26, sono stati annunciati i convocati di Daniele De Rossi. Alcune assenze importanti influenzeranno la rosa a disposizione dell’allenatore. Di seguito, l’elenco completo dei giocatori convocati per la partita che si disputerà a San Siro.

Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La lista dei convocati di Daniele De Rossi per la sfida di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Genoa, qualche assenza importante per Daniele De Rossi: ecco i convocati

Leggi anche: Genoa Inter, i convocati di De Rossi. Un ritorno importante e due assenze pesanti

Leggi anche: Genoa, De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter: c’è un rientro importante, ma anche due assenze. Le ultimissime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Allegri e De Rossi; Milan, Pulisic-Leao è la coppia mai vista (solo due volte). Allegri spera di lanciarli insieme con il Genoa; Pisa-Como (martedì 6/1, ore 15); Baldanzi non convocato per Roma-Genoa: perché, quando torna e chi gioca al suo posto.

Il Milan gioca contro il Genoa con la coppia d’attacco Pulisic-Leao - La sfida cruciale tra AC Milan e Genoa vede Massimiliano Allegri alle prese con assenze importanti mentre i rossoneri cercano di mantenere il passo in Serie A. notiziemilan.it