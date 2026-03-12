Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi dopo il trasferimento al Genoa | Mi dicevano Pensa che bello stare un po’ separati Non quando è il tuo migliore amico ad andare via

Sarah Felberbaum ha commentato il trasferimento del marito, allenatore del Genoa, spiegando che molte persone le dicevano di vedere positivo il distacco. L’attrice, divisa tra Roma e Genova, ha parlato delle sfide di adattarsi a questa nuova situazione, sottolineando però che il loro legame resta forte nonostante le distanze. La sua testimonianza si concentra sui cambiamenti nelle abitudini e sui sentimenti legati a questa fase.

E così, ora che Daniele De Rossi ha lasciato Roma per andare ad allenare il Genoa, Sarah Felberbaum ha condiviso in un post di Instagram i suoi pensieri: «Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. "Dove sei questo weekend?". Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. "Ma dai, pensa che bello stare un po' separati!". Non quando è il tuo migliore amico ad andare via». Insieme dal 2010, sposati con un matrimonio celebrato in gran segreto nel 2015 alle Maldive,...