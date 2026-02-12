A Udine ritorna la festa per le coppie di innamorati più longeve

A Udine torna la festa per le coppie di innamorati più longeve. Sabato 14 febbraio il Comune organizza di nuovo l’appuntamento al teatro Palamostre e nel borgo Pracchiuso. La cerimonia “Una vita insieme” celebra le coppie che stanno insieme da più tempo, diventando una tradizione ormai consolidata.

La festa di San Valentino a Udine anche quest'anno si celebra tra teatro e borgo Pracchiuso. Sabato 14 febbraio il Comune di Udine rinnova due appuntamenti ormai diventati tradizione: la cerimonia “Una vita insieme” al teatro Palamostre, dedicata alle coppie più longeve della città, e la storica Fiera di San Valentino in Borgo Pracchiuso, giunta alla 338ª edizione. Alle 10.30 il Teatro Palamostre ospiterà la terza edizione di “Una vita insieme”, evento dedicato alle coppie che festeggiano 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Saranno circa 150 i nuclei protagonisti della mattinata, che potranno condividere il traguardo con familiari e amici.🔗 Leggi su Udinetoday.it

