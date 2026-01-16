Morta in Puglia una delle 10 persone più longeve d’Italia Carmela Zullo aveva 105 anni

È deceduta a 105 anni Carmela Zullo, residente a Orsara di Puglia, una delle dieci persone più longeve d’Italia. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla longevità e le caratteristiche di una vita lunga e sana. La notizia, riportata dall’Adnkronos, sottolinea l’importanza di uno stile di vita equilibrato e di una buona qualità di vita.

(Adnkronos) – È morta l’ultracentenaria Carmela Zullo, 105 anni, di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, una delle 10 persone più longeve d’Italia. Aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 11 novembre. “In questo momento – ha detto il sindaco di Orsara Mario Simonelli – siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morta in Puglia una delle 10 persone più longeve d’Italia, Carmela Zullo aveva 105 anni Leggi anche: Orsara festeggia i 105 anni di Carmela Zullo, una delle persone più longeve d’Italia Leggi anche: Maria Freddo festeggia 108 anni. E' lei la più anziana di Osimo ed una delle più longeve delle Marche Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Emergenza morti sul lavoro nel Foggiano: 10 vittime in undici mesi, in Puglia 55 casi; Senza fissa dimora, censimento Tutti contano anche a Bari. Puglia, lo scorso anno 21 morti; Valanga sopra Aosta, morto uno scialpinista; Barman pugliese trovato morto nella sua abitazione a Londra: forse malore, indagini in corso. Morta in Puglia una delle 10 persone più longeve d'Italia, Carmela Zullo aveva 105 anni - È morta l’ultracentenaria Carmela Zullo, 105 anni, di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, una delle 10 persone più longeve d'Italia. adnkronos.com

Orsara di Puglia, a 105 anni muore Carmela Zullo: era tra le 10 persone più longeve d'Italia - Una vita divisa tra Italia e Stati Uniti: prima fornaia nel suo paese e poi emigrata negli Usa con il marito. lagazzettadelmezzogiorno.it

Muore a 105 anni nonna Carmela, tra le 10 più anziane d'Italia - Carmela Zullo era l'ultracentenaria di Orsara di Puglia, paesino di circa 2000 anime del Foggiano, una ... ansa.it

' 15 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Bancomat nel mirino: doppio assalto ad Apricena e Oria, danni ingenti Neonata morta a Bari: indagati 8 medici e un’ostetrica, oggi autopsia Morte all’e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.