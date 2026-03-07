L’antisemitismo non è diverso dalle altre forme di razzismo

Il Senato ha approvato un disegno di legge dedicato all’antisemitismo, segnando un passo importante in Italia contro questa forma di discriminazione. La legge mira a contrastare i discorsi e i comportamenti antisemiti attraverso nuove misure legislative. Nessun dettaglio su eventuali contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stato reso pubblico. La decisione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto a ogni forma di razzismo.

Il Senato ha approvato il ddl sull’antisemitismo, che si pone come inizio di una strategia nazionale contro questo tipo di razzismo. Sono previsti per questo diversi interventi, per esempio nell’ambito del linguaggio d’odio online, o in quello scolastico, in cui verranno promosse attività formative e didattiche sulla conoscenza dell’antisemitismo e della diaspora. Quanto alle università, dovranno adottare sistemi di prevenzione, monitoraggio e contrasto agli atti di antisemitismo. La proposta ha fatto molto discutere, infatti il testo è stato emendato molte volte nel dialogo tra maggioranza e opposizioni, limato nelle parti più problematiche, relative alla manifestazione del dissenso. 🔗 Leggi su Today.it

