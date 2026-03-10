Un ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha avviato una raccolta fondi, annunciando il motivo che lo ha spinto a farlo. Si tratta di Tommaso Franchi, noto per aver partecipato alla stessa edizione del reality show andata in onda nel 2024. La sua decisione ha attirato l’attenzione dei media, facendo parlare di sé nelle ultime ore.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. In queste ore sta facendo molto parlare la decisione presa da Tommaso Franchi, l'idraulico senese che prese parte all'edizione del reality show andata in onda nel 2024. Il ragazzo ha deciso di avviare un nuovo progetto come rivelato da lui stesso in un post pubblicato su Instagram. L'ex gieffino ha postato un video in cui lo si vede assemblare una casetta in legno con componenti elettronici con la seguente motivazione: "In un mondo dove la conoscenza e il sapere sono rinchiusi dentro uno schermo l'intento dell'opera è quello di riportare l’essere umano ad attingere a essa attraverso i libri e la loro lettura, in un modo completamente gratuito, grazie alla creazione di Librerie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex protagonista del Grande Fratello 2024 apre una raccolta fondi: svelato l’inaspettato motivo

