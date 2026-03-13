Un weekend ghiotto e festaiolo tra street food Sagra della Seppia Giardini segreti e Segavecchia

Durante il weekend, Ravenna si anima con appuntamenti di street food, la Sagra della Seppia, i Giardini segreti e la Segavecchia. La città si riempie di eventi che attirano residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e socializzazione. La primavera si fa sentire anche attraverso queste iniziative, che portano persone in strada e nei luoghi pubblici della zona.

Da venerdì a domenica, Ravenna profuma di primavera, di ricette della tradizione marinara e golosità dal mondo. Al centro anche i riti propiziatori che salutano l’arrivo della primavera. Aprono le porte i Giardini Segreti, mentre i teatri alzano il sipario, tra opere e concerti La primavera inizia a farsi sentire anche a Ravenna: non solo nei vestiti più leggeri, ma soprattutto nella voglia di stare all’aria aperta. Un desiderio a cui città e provincia rispondono con un ricco calendario di appuntamenti: dagli stand gastronomici dei Lom a Marzè alla Sagra della Seppia, passando per il Russi Street Food Festival e per le fioriture dei Giardini Segreti, che aprono le loro porte al pubblico di curiosi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

