Gioielli siciliani del XVIII e XIX secolo in mostra a Villa Zito

Dal 18 dicembre 2025 al 24 maggio 2026, Villa Zito ospita una mostra dedicata ai gioielli siciliani del XVIII e XIX secolo. Dopo 25 anni, questi preziosi oggetti tornano in pubblico per offrire un omaggio alla tradizione artigianale dell’isola, attraverso un percorso che unisce storia, estetica e mistero. Un’occasione per riscoprire un patrimonio culturale ricco di significati e storie antiche.

Dal 18 dicembre 2025 al 24 maggio 2026, dopo 25 anni, i gioielli siciliani del XVIII e XIX secolo si riprendono la scena per raccontare silenziose narrazioni antiche e moderne, con un lessico lieve e ricercato fatto di immagini e di mistero. Sono oggetti che parlano di donne e di potenti, di.

Apre domani a Villa Zito a Palermo la mostra L'età dell'oro con esemplari di gioielli siciliani dal Seicento e fino all'epoca contemporanea. Collezione di preziosi privati ma provenienti da musei regionali Servizio di Anna Cane int. Roberta Cruciata, curatri

