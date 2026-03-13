Un soldato francese è morto in un attacco su Erbil

Un soldato francese è stato ucciso in un attacco aereo che ha colpito la base militare di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L’incidente si è verificato durante un’operazione militare nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità francesi, che stanno monitorando la situazione.

Un soldato francese ha perso la vita in un attacco aereo sulla base militare di Erbil, nel Kurdistan iracheno. La notizia è stata confermata dal presidente Emmanuel Macron. “Il sottufficiale Arnaud Frion del settimo battaglione di cacciatori alpini di Varces è morto per la Francia durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Alla sua famiglia, ai suoi fratelli d’armi, voglio esprimere tutto l’affetto e la solidarietà della Nazione», ha scritto il capo dell’Eliseo in una nota diffusa su X. E poi: «Molti dei nostri soldati sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e alle loro famiglie. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro Daesh dal 2015 è inaccettabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it

