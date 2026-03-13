Un soldato francese è stato ucciso in un attacco con droni nel nord dell’Iraq, nella regione di Erbil. L’episodio si è verificato durante un’azione militare nella zona. Il governo francese ha condannato l’attacco e ha confermato la morte del soldato. Non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità o sui responsabili dell’attacco.

Nel nord dell’Iraq, nella regione di Erbil, un soldato francese ha perso la vita durante un attacco aereo eseguito con droni. Il maresciallo Arnaud Frion del 7° Battaglione Cacciatori Alpini è deceduto mentre partecipava a una missione internazionale contro il terrorismo islamico. Emmanuel Macron ha definito l’evento inaccettabile e ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima e ai feriti. L’incidente si è verificato nel contesto di una presenza militare francese attiva dal 2015 per sostenere le autorità locali kurde. Il capo dello stato francese ha sottolineato che i combattenti erano impegnati nella lotta contro l’Isis e che il conflitto in corso in Iran non può essere utilizzato come giustificazione per colpire forze alleate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erbil: drone uccide soldato francese, Macron condanna

