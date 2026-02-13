Nasce Amoretto Una linea di borse nel segno dell’arte della scultura
Per San Valentino, Zanellato presenta Amoretto, una nuova linea di borse ispirata all’arte della scultura e al segno inciso, creata per celebrare l’amore attraverso la materia, il gesto e il tempo.
Per San Valentino, Zanellato racconta l’amore attraverso la materia, il gesto e il tempo. Nasce Amoretto, una linea che affonda le proprie radici nell’arte della scultura e nella bellezza del segno inciso, trasformando la pelle in una superficie viva, da esplorare con lo sguardo e con il tatto. L’ispirazione prende forma dall’antico amoretto, utensile utilizzato per scolpire marmo e rame: uno strumento capace di modellare la materia con precisione e sensibilità, lasciando tracce profonde e armoniose. È proprio questo dialogo tra forza e delicatezza a guidare il design della collezione. La lavorazione Amoretto è il risultato di una sapiente combinazione di stampa e intaglio della pelle in micro squame, eseguita con pressature graduali e rifinita a mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Sotto il segno dell’arte”: un’occasione di confronto tra arte, legalità e cultura
La Fondazione Costanza ha organizzato un nuovo evento, “Sotto il segno dell’arte”, che mette insieme arte, legalità e cultura.
Ice Games 2026 in Alto Adige, l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna
Ice Games 2026 in Alto Adige porta l’arte della scultura su ghiaccio tra le suggestive montagne della Valle Aurina, a 2.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Nasce Amoretto. Una linea di borse nel segno dell’arte della scultura.
Nasce la Sezione ANED di Imperia, Anna Maria Peroglio Biasa è la presidente Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/02/10/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/nasce-la-sezione-aned-di-imperia-anna-maria-peroglio-biasa-e-la-president - facebook.com facebook
Al liceo Amoretti di Imperia nasce lo sportello contro il disagio giovanile e la dispersione scolastica x.com