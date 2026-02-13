Per San Valentino, Zanellato presenta Amoretto, una nuova linea di borse ispirata all’arte della scultura e al segno inciso, creata per celebrare l’amore attraverso la materia, il gesto e il tempo.

Per San Valentino, Zanellato racconta l’amore attraverso la materia, il gesto e il tempo. Nasce Amoretto, una linea che affonda le proprie radici nell’arte della scultura e nella bellezza del segno inciso, trasformando la pelle in una superficie viva, da esplorare con lo sguardo e con il tatto. L’ispirazione prende forma dall’antico amoretto, utensile utilizzato per scolpire marmo e rame: uno strumento capace di modellare la materia con precisione e sensibilità, lasciando tracce profonde e armoniose. È proprio questo dialogo tra forza e delicatezza a guidare il design della collezione. La lavorazione Amoretto è il risultato di una sapiente combinazione di stampa e intaglio della pelle in micro squame, eseguita con pressature graduali e rifinita a mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce Amoretto. Una linea di borse nel segno dell’arte della scultura

