a scuola di arti performative alla fabbrica delle candele partono i corsi dedicati agli under 35

Alla Fabbrica delle Candele riprendono i corsi di arti performative dedicati agli under 35. Sabato 10 gennaio, dalle 15 alle 19, si terrà un laboratorio gratuito a cura di Masque Teatro, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Un’opportunità per giovani interessati a sviluppare competenze artistiche in un contesto stimolante e gratuito.

Sabato 10 gennaio, dalle 15 alle 19, alla Fabbrica delle Candele torna il ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. "Towards the within", a cura di Alessandro Carboni, è un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

