I giovani sono il nostro faro | svelati tre mesi di eventi alla Fabbrica delle Candele

Alla Fabbrica delle Candele, da febbraio a maggio, si svolgeranno tre mesi di eventi dedicati ai giovani, con iniziative che spaziano tra musica, teatro, cultura e impegno sociale. L’obiettivo è promuovere il coinvolgimento delle associazioni locali e dei progetti dell’amministrazione, offrendo uno spazio di confronto e crescita. Un calendario pensato per valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti della comunità.

Alla Fabbrica delle Candele sta per partire una stagione ricca di appuntamenti, da febbraio a maggio, che uniscono musica, teatro, cultura e sociale, dando spazio alle associazioni del territorio ma anche ai progetti dell'assessorato alle Politiche giovanili. La novità per questo 2026 è l'inaugurazione di una sala prove musicale pensata per rispondere ai bisogni di giovani musicisti under 35 e mettergli a disposizione uno spazio in cui poter dare sfogo alla loro creatività. “Siamo partiti dagli spunti che emergono dalla comunità dei giovani, che è sempre il nostro faro - afferma l'assessora alle Politiche giovanili Paola Casara -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

