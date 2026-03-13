Un ponte europeo tra istituto Griselli e Kaltenkirchen | ambiente territorio e musica al centro dello scambio scolastico

Un progetto di scambio scolastico coinvolge l’istituto Griselli e la scuola di Kaltenkirchen, con focus su ambiente, territorio e musica. Durante l’iniziativa, studenti e insegnanti partecipano a incontri e attività condivise che rafforzano il legame tra le due realtà europee. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra le scuole attraverso esperienze pratiche e scambi culturali.

Un'esperienza di incontro e collaborazione tra studenti italiani e tedeschi che rafforza il dialogo europeo e promuove la scuola come spazio di apertura culturale, creatività e attenzione alle sfide ambientali La dimensione europea della scuola prende forma concreta attraverso incontri, relazioni e progetti condivisi. È in questo spirito che l'Istituto Comprensivo "I.O. Griselli" di Montescudaio ha accolto, da domenica 8 a martedì 10 marzo, una delegazione della "Gemeinschaftsschule am Marschweg" di Kaltenkirchen, in Germania. Il gruppo proveniente dalla scuola tedesca era composto da cinque studenti e quattro docenti, ospiti della comunità scolastica nell'ambito di un progetto di partenariato educativo finalizzato allo scambio culturale, alla cooperazione didattica e alla promozione dei valori europei.