Roncofreddo centro di Piccoli mondi | al via la rassegna culturale che intreccia musica territorio e poesia

Il Comune di Roncofreddo apre alla seconda edizione di “Piccoli Mondi”, la rassegna culturale promossa in collaborazione con la Biblioteca F.lli Carnacini e la cooperativa Koinè. Un percorso che intreccia libri, musica, racconto e poesia, unendo proposta culturale e scoperta del territorio. Piccoli Mondi è una rassegna che mette in dialogo cultura e paesaggio, storie e comunità, trasformando ogni incontro in un’occasione di relazione, scoperta e condivisione. Dal 20 febbraio al 26 giugno sono infatti in programma dieci appuntamenti tra gli spazi della Biblioteca F.lli Carnacini e alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comunale: il centro storico di Roncofreddo, con i suoi panorami che arrivano fino al mare, Montecodruzzo, il prato della chiesa della Madonna del Zotto e il Prato della Monta in zona Ciola Araldi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Roncofreddo organizza “Piccoli Mondi” per valorizzare arte, paesaggi e tradizioni, portando in piazza mostre, letture e laboratori fino a giugno.

