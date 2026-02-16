Roncofreddo centro di Piccoli mondi | al via la rassegna culturale che intreccia musica territorio e poesia
Il Comune di Roncofreddo apre alla seconda edizione di “Piccoli Mondi”, la rassegna culturale promossa in collaborazione con la Biblioteca F.lli Carnacini e la cooperativa Koinè. Un percorso che intreccia libri, musica, racconto e poesia, unendo proposta culturale e scoperta del territorio. Piccoli Mondi è una rassegna che mette in dialogo cultura e paesaggio, storie e comunità, trasformando ogni incontro in un’occasione di relazione, scoperta e condivisione. Dal 20 febbraio al 26 giugno sono infatti in programma dieci appuntamenti tra gli spazi della Biblioteca F.lli Carnacini e alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comunale: il centro storico di Roncofreddo, con i suoi panorami che arrivano fino al mare, Montecodruzzo, il prato della chiesa della Madonna del Zotto e il Prato della Monta in zona Ciola Araldi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Roncofreddo: “Piccoli Mondi” celebra arte, paesaggio e tradizioni con un ricco calendario eventi fino a giugno.
Roncofreddo organizza “Piccoli Mondi” per valorizzare arte, paesaggi e tradizioni, portando in piazza mostre, letture e laboratori fino a giugno.
Omaggio a Lucio Dalla per la rassegna "Piccoli mondi" alla nuova sala Africa
Dopo la pausa natalizia, la nuova sala Africa riapre le sue porte con un omaggio a Lucio Dalla, nell'ambito della rassegna
