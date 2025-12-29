Cascina | inaugurato il nuovo impianto sportivo al Villaggio Santa Maria

È stato ufficialmente inaugurato il nuovo impianto sportivo nel Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo, Cascina. L'iniziativa mira a offrire agli abitanti della zona uno spazio adeguato per attività sportive e ricreative. L'apertura rappresenta un passo importante per migliorare le strutture locali e promuovere uno stile di vita attivo e salutare per tutta la comunità.

Taglio del nastro alla nuova area sportiva del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo di Cascina. E' stato inaugurato il primo progetto ultimato finanziato tramite il bando Pinqua, che ha visto la rigenerazione completa e l'implementazione del campo polifunzionale e della pista di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

