Milioni di euro ad Hamas smantellata una rete a Genova
AGI - La Digos e la Guardia di finanza di Genova hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti rispettivamente di nove indagati, ora in carcere, con l'accusa di f are parte e di avere finanziato Hamas. L'operazione ha portato anche al sequestro beni per 8 milioni di euro. L'indagine, nata dall'analisi di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e sviluppata grazie a scambi informativi con altri uffici inquirenti italiani e con le Autorità dei Paesi Bassi e di altri Paesi della Ue, ha portato a contestare agli indagati di fare parte e di avere finanziato Hamas (acronimo di Harakat al-muqawma al-islamiya ovvero Movimento della resistenza islamica), che si propone il compimento di atti con finalita' di terrorismo, in particolare contro lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Agi.it
