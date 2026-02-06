Chitarra di Kurt Cobain messa in vendita su piattaforma online potenziale valore fino a cinque milioni di euro

Una chitarra di Kurt Cobain, simbolo di un’epoca e di una band leggendaria, sta per essere messa all’asta online. La vendita potrebbe raggiungere un valore di cinque milioni di euro. La chitarra, appartenuta al frontman dei Nirvana, ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo. La vendita si svolge a Los Angeles, nel cuore della scena musicale americana.

Nel cuore della capitale americana, a Los Angeles, una chitarra che ha cambiato la storia della musica rock sta per entrare in un’asta online, con un potenziale valore di cinque milioni di euro. La **Stratocaster di Kurt Cobain**, utilizzata durante il live del 1994 a Seattle, è stata messa in vendita su una delle principali piattaforme internazionali dedicata all’arte e agli oggetti storici. La notizia, emergerà nel pieno della crisi del mercato d’arte, ma per molti esperti e collezionisti rappresenta una cifra imprevista per un pezzo di storia vivente, in grado di far vibrare non soltanto i fan, ma anche gli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Kurt Cobain Chitarra

La cantante Courtney Love si smentisce sul suo ruolo nella morte di Kurt Cobain.

Durante i Golden Globe 2026, Connor Storrie ha scelto un taglio di capelli ispirato alla foto segnaletica di Kurt Cobain.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kurt Cobain Chitarra

Argomenti discussi: All'asta la chitarra di Kurt Cobain, 'può valere fino a 5 milioni'; È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. L’Addio di Kurt Cobain che non abbiamo mai compreso; Kurt Cobain e Courtney Love, la storia d'amore più straziante del rock; Courtney Love ha raccontato la vera storia di come ha conosciuto Kurt Cobain: Eravamo destinati a diventare i capri espiatori della società.

All'asta la chitarra di Kurt Cobain, 'può valere fino a 5 milioni'La chitarra suonata dalla leggenda del rock Kurt Cobain nel brano grunge 'Smells Like Teen Spirit' andrà all'asta il mese prossimo. (ANSA) ... ansa.it

Nirvana, la chitarra di Kurt Cobain usata in Smells Like Teen Spirit è stata venduta per 4,5 milioni di dollariÈ ufficiale, la Fender Mustang Lake Placid del 1969 che Kurt Cobain ha utilizzato per girare il video di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana è stata venduta all’asta per 4,5 milioni di dollari, ... virginradio.it

ICYMI: Presentato al Sundance Film Festival, “Antiheroine” è il film sull’ex voce delle Hole e vedova di Kurt Cobain dei registi Edward Lovelace e James Hall facebook