Incontro sul referendum giustizia | il 14 marzo alla Yacht Club

Sabato 14 marzo alle 10.30 si terrà presso lo Yacht Club di Como un incontro pubblico organizzato dall’Associazione Mos Maiorum – La Casa dei Conservatori. L’obiettivo è illustrare il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere i dettagli e le modalità di voto relative a questa consultazione.

L'Associazione Mos Maiorum – La Casa dei Conservatori informa che sabato 14 marzo p.v., alle ore 10.30, presso lo Yacht Club di Como, si terrà un incontro pubblico di illustrazione del Referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa approfondirà il contenuto degli articoli.