Comitato Sassonia Sud sala piena per l’incontro dedicato a Baia Metauro e Villa Uscenti

Fano si è riempita di gente mercoledì sera per l’incontro dedicato a Baia Metauro e Villa Uscenti. La sala del Club Madonna Ponte era gremita, non solo di persone, ma anche di attenzione. Tutti volevano capire cosa si pensa di queste aree e quali progetti ci sono in ballo. La discussione ha visto un buon coinvolgimento, con cittadini e rappresentanti che hanno posto domande e espresso opinioni. La serata si è svolta senza intoppi, lasciando intendere che l’interesse sui temi di questa zona rimane alto.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 11 febbraio 2026 - La sala del Club Madonna Ponte era piena. Non solo di persone, ma di attenzione. Sedie occupate, occhi puntati in avanti, mani che si alzavano una dopo l'altra. Martedì sera i cittadini dei quartieri di Baia Metauro e Villa Uscenti si sono ritrovati tutti insieme, nello stesso luogo, per un confronto con l'amministrazione comunale, che da quelle parti aspettavano da decenni. La parola ai residenti. «Era tanto che non vedevo una partecipazione così», dice Cinzia Ventura, portavoce del comitato Per la nuova Sassonia Sud, mentre l'incontro scorre tra interventi e domande.

