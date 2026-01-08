Teatro cultura e mostre | tutti gli eventi del primo fine settimana dopo le feste

Dopo le festività, il primo fine settimana di gennaio offre una varietà di eventi culturali. Teatro, mostre e iniziative artistiche continuano a animare la scena locale, offrendo opportunità di approfondimento e svago. Questa fase rappresenta un momento di ritorno alla normalità, con appuntamenti pensati per tutti gli interessi. Scopri le proposte in programma, per un weekend all’insegna della cultura e della scoperta.

