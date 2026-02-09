Matilde Fantin porta l’Italia ai quarti La ragazza di Como firma l’impresa nel nome di papà Damiano

Matilde Fantin porta l’Italia ai quarti di finale dell’hockey femminile alle Olimpiadi di Milano. La giovane di Como segna il gol decisivo contro il Giappone, regalando alla squadra italiana una storica qualificazione. La sua prestazione sorprende tutti, e il nome di papà Damiano torna a essere citato tra i protagonisti della giornata.

Milano, 9 febbraio 2026 – È una grande Italia quella che batte il Giappone e ottiene una storica qualificazione ai quarti di finale del torneo femminile olimpico di hockey. Finisce 3-2 per le azzurre e le due reti decisive sono di Matilde Fantin, la talentuosa attaccante azzurra, lombarda, comasca. Predestinata. C’è il sapore dell’impresa ma Matilde non è una sorpresa. Anzi. La diciannovenne (compiuti a Capodanno) è figlia d’arte, il padre Damiano Fantin, anche lui attaccante, ha giocato in Nazionale giovanile e nell’ Hockey Como a inizio anni ‘90. Suo malgrado, è entrato negli annali dell’hockey per un particolare motivo: durante la stagione 1992-93 contro il Courmaosta segnò di testa, deviando in porta un rebound finitogli direttamente sul caschetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

