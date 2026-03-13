Stasera e domani sera alle 20, va in scena a Fuori Luogo uno spettacolo della compagnia valenciana Bambalina Teatre Practicable. La rappresentazione si ispira alla figura di un cavaliere solitario, immerso in una stanza piena di libri, mentre il confine tra sogno e realtà si fa sottile. L’evento porta sul palco un personaggio ispirato a Don Chisciotte, arricchendo il cartellone teatrale con una storia che mescola immaginazione e poesia.

Un cavaliere solitario, una stanza piena di libri e il sottile confine tra sogno e realtà. Da questo spazio immaginario prende vita ‘ Quijote ’, lo spettacolo della compagnia valenciana Bambalina Teatre Practicable in scena stasera e domani sera, sempre alle 20.30, al Dialma Ruggiero di Fossitermi nell’ambito della rassegna Fuori Luogo. Un lavoro pensato per tutta la famiglia, consigliato dai 12 anni, che rilegge uno dei miti fondativi della letteratura occidentale attraverso il linguaggio evocativo del teatro di figura. Ispirato al celebre romanzo di Miguel de Cervantes, lo spettacolo porta in scena un Don Chisciotte muto ma straordinariamente espressivo, sospeso tra comicità e malinconia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Don Chisciotte... di figura ‘Quijote’ sbarca a Fuori Luogo

