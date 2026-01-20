Sabato 24 gennaio alle 21.15, la Compagnia Prototeatro di Montagnana presenta

Sabato 24 gennaio ore 21.15.La Compagnia Prototeatro – (Montagnana - PD) presenta:LE AVVENTURE DI DON CHISCIOTTE E SANCIO PANZAdi Miguel De Cervantes - Regia di Piero Dal Pra’Cavalieri erranti ce ne sono ancora, sono là, nascosti fra le montagne della Serra, ma è strano che l'unico a crederci sia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Dalla partitura di Massenet un Don Chisciotte modernoIl Teatro Sociale conclude la stagione 2025-26 con la riproposta di Don Quichotte, opera meno eseguita di Jules Massenet.

Leggi anche: "Don Chisciotte": in anteprima il backstage delle riprese messinesi del film

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza al Teatro S. Teresa; Don Chisciotte va in scena al teatro Comunale; Rassegna Massabéo - Don Chisciotte; Al Politeama Genovese torna Aggiungi un posto a tavola con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini.

Le avventure di don Benzi tra gli ultimi: ecco la storia del «pazzo di Dio» - «Sono padre Oreste, father Oreste, non abbiate paura, la polizia when I am here non vi fa niente...». Il nebbione è fitto, il buio è quello pesto e disumano delle periferie, le ragazze restano ... avvenire.it

Le avventure di don Quijote al teatro Mastroianni - San Martino Siccomario. Tornano, nell’ambito della rassegna Argini, gli spettacoli di prosa al teatro Mastroianni. Sabato 12 aprile, alle ore 21, è in programma Le avventure di don Quijote e Sancho ... laprovinciapavese.gelocal.it

Le avventure di Don Chisciotte e Sancio Panza

Sabato 24 gennaio ore 21.15 Compagnia Prototeatro – (Montagnana - PD) presenta: “LE AVVENTURE DI DON CHISCIOTTE E SANCIO PANZA” di Miguel De Cervantes Regia di Piero Dal Pra’ Cavalieri erranti ce ne sono ancora, sono là, nascosti fra le mont - facebook.com facebook