Il Teatro Sociale conclude la stagione 2025-26 con la riproposta di Don Quichotte, opera meno eseguita di Jules Massenet. La rappresentazione si terrà venerdì 16 gennaio alle 20 e domenica 18 gennaio alle 15, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare un racconto musicale ispirato a un personaggio universale, rivisitato con sensibilità moderna.

Il Teatro Sociale chiude la Stagione d’opera 2025-26 con un titolo di rara esecuzione, Don Quichotte del compositore francese Jules Massenet, che sarà in scena venerdì 16 gennaio alle 20 e domenica 18 gennaio alle 15.30. Don Quichotte è una commedia in cinque atti: un’opera lirica che fonde eroismo, comicità, malinconia e poesia attraverso una partitura elegante e raffinata, tipica dello stile di Massenet. Giunto verso la fine della sua vita, Massenet si sentì attratto dalla figura di Don Chisciotte come incarnazione di una classicità, eroica e sublime, che ormai stava tramontando. Nell’opera confluirono solo poche scene del capolavoro di Cervantes e venne data grande importanza al personaggio di Dulcinea, che diventa la coprotagonista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla partitura di Massenet un Don Chisciotte moderno

