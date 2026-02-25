Roma | droga in casa a Tor San Lorenzo arrestato 76enne trovati 700 grammi tra hashish e cocaina

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 76 anni, residente nella zona, fortemente sospettato di essere coinvolto nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo intervento fa parte di un servizio di controllo mirato condotto dai Carabinieri nel comune di Ardea. Durante l’operazione, gli agenti hanno notato un insolito andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione dell’individuo, il che ha destato i loro sospetti. Perquisizione e rinvenimento di sostanze stupefacenti. Successivamente, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di un totale di 610 grammi di hashish e 98,50 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati trovati 250 euro in contante, materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione, strumenti che evidenziano ulteriormente l’attività illecita dell’uomo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

