L’avvocato Massimo Lovati, noto per aver difeso Andrea Sempio, si trova ora davanti a un procedimento giudiziario. È accusato di aver diffamato i colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli del famoso avvocato Angelo Giarda. Il processo si terrà nei prossimi mesi e al centro delle accuse ci sono parole offensive rivolte ai due professionisti. La vicenda si aggiunge alle tante che coinvolgono il mondo legale di Garlasco.

L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figlio del legale storico di Alberto Stasi, il professor Angelo Giarda. Lo ha deciso il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, che quest’oggi ha notificato al 73enne di Vigevano il decreto di citazione diretta a giudizio con l’accusa di aver “offeso la reputazione e l’onore” dello studio legale Giarda per alcune dichiarazioni, dal presunto contenuto diffamatorio, rilasciate ai microfoni di molteplici testate giornalistiche e televisive nella primavera dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati a Processo per diffamazione

Questa mattina a Garlasco si è aperto il processo contro Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio.

Garlasco, l'avvocato di Sempio, Lovati: Con Corona ero convinto di fare un provino per una fiction

