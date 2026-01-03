Post-alluvione interventi per 2,1 milioni di euro

Dopo le gravi alluvioni del 2023, Mercato Saraceno beneficia di interventi pubblici per circa 2,1 milioni di euro, destinati alla ricostruzione e al ripristino delle infrastrutture. Questi interventi, finanziati dal PNRR e dal Ministero dello Sport, mirano a sostenere la ripresa della comunità e a rafforzare la resilienza del territorio.

Interventi pubblici significativi a Mercato Saraceno per la ricostruzione post-alluvione del 2023, finanziati attraverso il Pnrr e il Ministero dello Sport. Lavori per 2 milioni e 105mila euro, fondamentali per ripristinare la sicurezza e la normalità nelle zone colpite da calamità naturali recenti. Interventi che si integrano con le attività ordinarie dell’ufficio tecnico comunale e sono preceduti da analisi e progettazioni approfondite per garantire interventi efficaci e duraturi, in un territorio fragile dal punto di vista geologico. Questi comprendono la demolizione e costruzione di una tribuna al centro sportivo di Piavola (importo 149mila euro); il consolidamento delle scarpate e rifacimento del manto stradale nelle strade Via Bareto-Monte Iottone-Falconara, via Romagna (frazione Bacciolino), con lavori che potrebbero subire modifiche in base a imprevisti non previsti inizialmente (costi 673mila euro e 703mila euro); interventi strutturali a Musella, con l’installazione di micropali in cemento (580mila euro); inoltre la messa in sicurezza di altre infrastrutture, come il ponte di Bacciolino e alcuni attraversamenti sul torrente Borello, con completamento previsto per il 2027 e la mitigazione dei danni (utilizzando anche parte dei fondi di mitigazione Snam per migliorare la sicurezza stradale e sviluppare percorsi di mobilità lenta) a Taibo e Borgostecchi, con interventi legati alla regimazione delle acque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

