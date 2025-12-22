Manutenzione corsi d' acqua nel 2025 interventi ordinari sul territorio per 12 milioni di euro
Sono quasi 150 le imprese agricole che, nel 2025, hanno collaborato con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per la realizzazione degli interventi programmati nel Piano annuale delle attività (Pab): la collaborazione tra agricoltura e bonifica ha consentito di attuare lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Terranuova Bracciolini, al via un ampio piano di manutenzione dei corsi d'acqua - Arezzo, 14 luglio 2025 – Terranuova Bracciolini, al via un ampio piano di manutenzione dei corsi d'acqua In programma numerosi interventi del Consorzio di Bonifica Un piano articolato di interventi ... lanazione.it
Anbi Lazio, anche a Frosinone il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha avviato interventi di manutenzione dei corsi d’acqua - La Commissaria Sonia Ricci: «La manutenzione dei fossi e delle opere idrauliche è una condizione imprescindibile per garantire sicurezza idraulica, continuità dei servizi e tutela delle infrastrutture ... tunews24.it
Contributi manutenzione corsi d'acqua di competenza enti locali, prorogata scadenza domande - Prorogata alle ore 23:59 di martedì 10 settembre 2024 la scadenza per la presentazione delle richieste relative all'Avviso pubblico "Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per ... regione.sardegna.it
